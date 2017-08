Appel à candidature : Résidence au Lycée Saint-Vincent, Senlis

Public :

Artiste pour créer une œuvre dont les matières premières seraient les élèves et les équipes du lycée, sur le thème de l’animal et la culture (approche totémique, bestiaire etc.).

Date limite :

30 Septembre 2017

Lieu :

Senlis, lycée Saint Vincent



Rémunération :

3.000 euros

Lien :

http://www.cnap.fr/sites/default/files/appel_projet/153417_residence_st_vincent.pdf