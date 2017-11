Exposition : a contrario, ALAIN LESTIÉ (Nice)

Vernissage Jeudi 2 novembre 2017 de 16h à 21h

Pour cette nouvelle exposition personnelle à la galerie Depardieu, Alain Lestié réunit la quintessence de son art. L'émotion, la sensibilité, la force de suggestion de chaque œuvre nous invitent à en savoir plus. Chaque œuvre s'apparente à une énigme. Le monde et l'histoire sont présents.

Cette vision du monde révèle d'une façon condensée tout ce qui fait la personnalité d'Alain Lestié

dans son époque, dans son environnement, politique, social, philosophique... Chaque œuvre concentre ainsi son point de vue sur l'homme et sur le monde.La force de ce message est décuplée par la grande virtuosité de l'artiste qui s'exprime à l'aide d'un simple crayon Nero sur une papier Fabriano traditionnel et très épais (640 gr/m2).

On se rend compte que contrairement à un déplacement du sens vers le non sens qui caractérise le travail de beaucoup d'artistes actuels, souvent qualifiés de post modernes, les œuvres d'Alain Lestié s'enracinent dans une démarche pleine de sens, loin de toute critique superficielle de l'art contemporain.

Il nous appartient, en tant que galeriste de montrer les moyens et les enjeux de ce travail et de faire partager l'expérience et l'émotion artistique que nous procurent ces œuvres.

On retrouve cette densité artistique dans l'œuvre Vue générale qui, selon Alain Lestié

« rassemble quelques uns de mes immuables motifs (images, signes, textes) en un polyptyque nocturne aux limites de l’extinction, point dernier avant l’indiscernable... »

« Nous sommes loin d'une lumière méditerranéenne dont quelques mots soulignent l’origine latine, ces bribes d’un itinéraire témoignent, encore, de l’épuisement et des incertitudes du moment. »

La lumière méditerranéenne, comme les temps présents sombrent en effet dans les profondeurs de la mer !

Christian Depardieu

