Livre : L'Artiste et son marché, Caroline Schirman

« Au cours de ces dernières années, je suis régulièrement intervenue auprès des institutionnels de la diffusion artistique et des futurs « managers » du marché de l’art. J’ai pu constater qu’il y avait peu d’outils simples et efficaces pour les artistes eux-mêmes, au cœur de la culture, du marché.

Mon premier livre « exposition mode d’emploi » paru chez Filigranes Éditions, s’adressait aux professionnels du monde de l’art, à ses organisateurs et diffuseurs ; celui-ci se veut un outil au service de l’artiste plasticien, du photographe, du designer plasticien, du vidéaste plasticien, et de ses créations. Il lui permet de se définir au sein du marché de l’art, de savoir protéger ses créations, de comprendre les relations avec ses premiers représentants (galeries, curators, agents) et les acteurs successifs du marché.

Du premier cercle introspectif sur l’organisation professionnelle du créateur, j’ouvre à chaque nouveau cercle un peu plus la description des relations de l’artiste avec ses différents interlocuteurs. De l’artiste avec sa galerie, ses curators, ses collectionneurs, avec les foires d’art contemporain, les maisons de vente mais aussi avec les institutions publiques et les entreprises. De la création à la diffusion et enfin à la vente, chaque cercle décrit sa propre organisation et dévoile de multiples conseils stratégiques et juridiques simples. »

Caroline Schirman

