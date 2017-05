Le 7 mai prochain, votons contre le FN

alternatif-art s'associe entièrement à cet engagement du CIPAC :

Les idées du Front National sont incompatibles avec les valeurs d’égalité, de liberté, de fraternité qui nous rassemblent. Nous refusons la banalisation de la haine et de l’obscurantisme dans notre société. La présence au second tour de l’élection présidentielle de la représentante du Front National est un danger bien réel pour notre démocratie. C’est pourquoi le CIPAC – Fédération des professionnels de l’art contemporain et la totalité des 24 organisations professionnelles qui le composent se mobilisent et appellent à faire massivement barrage au FN.

Le 7 mai prochain ne nous abstenons pas, ne votons pas blanc : votons contre le FN.