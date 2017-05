Appel à candidature : Résidence-mission, agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane

Il est recherché, en vue des cinq résidences-mission qui vont se déployer sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, des artistes professionnels de tous domaines d’expression artistique, et dont la recherche et la démarche, délibérément inscrites dans le champ de la création contemporaine, sont régulièrement ou ponctuellement traversées par un intérêt portant sur la notion de nature (eau, astronomie, transformation par l’homme, faune et flore, animalité, jardins, etc.), notion pouvant être appréhendée selon des entrées et objectifs très divers.

Chaque candidat, de nationalité française ou étrangère, a déjà à son actif une production conséquente et doit être en mesure de s’impliquer pleinement dans ce type particulier d’action que représente la résidence-mission.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...