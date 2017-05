Appel à candidature : Résidence curatoriale 2018, Maison Populaire

L’appel à can­di­da­tu­res est ouvert aux jeunes com­mis­sai­res pro­fes­sion­nel(le)s de moins de 45 ans, vivant en France, dont le tra­vail est l’acti­vité prin­ci­pale et qui dis­po­sent au moins d’une pre­mière expé­rience de com­mis­sa­riat.

Le com­mis­saire per­ce­vra pour l’ensem­ble de sa mis­sion 9.000 € bruts (soit neuf mille euros bruts) sous forme de droits d’auteur.

MISSION DU COMMISSAIRE

En fonc­tion d’une conven­tion et du calen­drier pré­dé­fini, il (elle) sera chargé(e) d’assu­rer la réa­li­sa­tion de trois expo­si­tions et d’une édition sur une période de neuf mois durant l’année 2018 : de jan­vier à juin 2018 et d’octo­bre à décem­bre 2018.

Les mis­sions du com­mis­saire seront les sui­van­tes :

• Gérer un budget de 50.000 € T.T.C. (soit cin­quante mille euros toutes taxes com­pri­ses) pour la réa­li­sa­tion d’un cycle d’expo­si­tions et d’une édition de cata­lo­gue ;

• Sélectionner les artis­tes et coor­don­ner les dif­fé­ren­tes phases pré­pa­ra­toi­res des expo­si­tions avec l’équipe en place et les dif­fé­rents par­te­nai­res ;

• La rédac­tion des dif­fé­rents sup­ports de com­mu­ni­ca­tion et de média­tion ;

• La rédac­tion du cata­lo­gue et du suivi de sa fabri­ca­tion, dont la paru­tion doit inter­ve­nir dans le cadre du finis­sage de l’expo­si­tion en décem­bre ;

• Participer à l’élaboration des événements en direc­tion des publics (ren­contres, confé­ren­ces, pro­jec­tions, concerts, ate­liers, per­for­man­ces, etc.) ;

• Être pré­sent(e) lors des réu­nions de pré­pa­ra­tion, de mon­tage, de démon­tage et de pro­mo­tion de l’expo­si­tion.

