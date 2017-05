Appel à candidature : Exposition Collective #7, 404 NOT FOUND

Pour sa septième exposition collective qui aura lieu du 29 juin au 23 juillet 2017, la Taverne Gutenberg invite les artistes à travailler autour du thème «404 NOT FOUND».

À l’heure de la révolution numérique, il est aujourd’hui primordial de réfléchir à la place de l’art dans ce nouveau contexte. Les productions artistiques, de quelque nature qu’elles soient, viennent rencontrer et se confronter aux nouvelles technologies. Une immatérialité de plus en plus ancrée qui provoque la confusion entre monde réel et monde virtuel.

Le code d’erreur HTTP «404 Not Found» désigne le fichier introuvable, l’erreur numérisée. Nous partons de cette recherche avortée pour symboliser la perte significative d’identité humaine face à l’avancée technologique actuelle. La réflexion porte sur les atouts comme les dérives d’un monde surconnecté, plus rapide qu’il n’a jamais été. Une modification majeure du rapport aux hommes, à la nature et tout ce qui compose matériellement notre univers. Quel rôle reconnaîtra-t-on au numérique dans l’histoire de l’art, a-t-il une influence notable sur toutes les formes de création ?

Médias : Arts visuels, arts plastiques, arts numériques, théâtre, danse, cirque, musique, écriture, chant, design, mapping... et toute autre forme de création. Une attention particulière sera portée aux projets permettant une interaction avec le public.

NB : les installations digitales et/ou interactives nécessitant l’intervention de l’artiste devront être opérationnelles pendant toute la durée de l’exposition.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...