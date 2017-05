Appel à candidature : Résidence d'été, La Pommerie

Située sur le plateau de Millevaches en milieu rural, la Pommerie accueille en résidence des artistes dont le travail touche à la création sonore dans toute l’étendue que cette expression peut recouvrir (pouvant se rapprocher de la musique, développant des formes d’environnements acoustiques, des expériences auditives, des objets sonores...).

Sur une période de deux mois en été, l’association permet aux résidents de bénéficier d’un espace de vie et de travail, ainsi que de moyens propices au développement d’une recherche et à la réalisation d’une œuvre originale.

Son implantation en milieu rural encourage les artistes à être sensibles aux spécificités de l’environnement de la résidence : une zone géographique dont la densité de population est faible, recouverte de lacs, de forêts et de landes.

Au-delà des résidences, La Pommerie est aussi un lieu d’échange des savoirs en sciences humaines et philosophie liées à l’écologie, au travers de conférences et de rencontres qu’elle organise plusieurs fois par an. Située sur la ferme de Lachaud (commune de Gentioux), elle partage ce site avec une ferme agro-environnementale, un laboratoire de recherche sur la biodiversité du territoire et un atelier bois associatif.

Proche du Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière et du Centre d’art de Meymac, La Pommerie fait partie de Cinq,25, réseau d’art contemporain en Limousin.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...