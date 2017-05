Appel à candidature : Résidence de quARTier, Lieu-commun (Toulouse)

Ayant pour vocation de soutenir l’art contemporain et ses artistes mais aussi les musiques aventureuses, Lieu-Commun ouvre ses portes en 2007. Installée dans une ancienne chemiserie toulousaine de 1000m2, l’association est dotée d’ateliers d’artistes, d’un studio d’enregistrement sonore, d’un appartement dédié aux résidences d’artistes, de bureaux et d’un vaste espace d’exposition de 450m2.

La programmation de Lieu-Commun rend compte d’une démarche singulière, mettant en avant la transversalité des pratiques et la volonté de soutenir les différentes formes de créations contemporaines.

Expositions in et hors les murs, concerts, résidences, workshops, performances, rencontres et conférences rythment ces évènements ouverts à tous. En lien avec le territoire, Lieu-Commun développe des actions de sensibilisation à la création contemporaine via l’accueil des publics, la pratique au sein d’ateliers et la rencontre avec les artistes dans le cadre de résidences d’action culturelle et d’éducation artistique.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...