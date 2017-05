Appel à candidature : Festival 12x12, édition 2017

Clôturant l’année, le Festival 12×12, organisé par le 100ecs et la Mairie du 12e arrondissement avec le soutien de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France et du groupe Emerige (Paris), invite les parisiennes et parisiens à partager 12 jours d’expositions, de spectacles, de performances au sein de 12 lieux du 12e arrondissement.

Il s’adresse tant aux artistes des arts visuels (art numérique, vidéo, photo, installation, performance, peinture, dessin) que des arts vivants (musique, danse, théâtre). Il a l’ambition de confronter et rassembler des formes et disciplines artistiques différentes, de susciter l’intérêt de tous les publics (amateurs d’art ou non-initiés) et de faire émerger de nouveaux talents.

12 regards d’artistes sur un monde en mutation :

Donnant à voir à un large public « 12 regards d’artistes sur un monde en mutation », le festival 12X12 propose une programmation de qualité, originale et ouverte, ponctuée de temps forts.

