Appel à candidature : Prix COAL 2017

En sept éditions, Le Prix COAL est devenu le rendez-vous international des artistes qui s'emparent du principal enjeu universel de notre époque : l'écologie.

La crise écologique globale touche aujourd'hui l'ensemble des sociétés, des territoires et des activités, que ce soit par les changements climatiques, la raréfaction des ressources, les pollutions diverses ou l'érosion de la biodiversité. Une crise globale qui s'entrecroise avec ses conséquences économiques et sociales.

Mais cette crise est aussi une crise culturelle. Les valeurs et les représentations dominantes, notre culture mondialisée, déterminent nos comportements individuels et collectifs, et in fine nos impacts collectifs sur la Planète. Aussi, les solutions à apporter à cette crise ne peuvent être que politiques et techniques. La culture peut en être un acteur majeur. C'est ce que promeut COAL depuis sa fondation en 2008.

Le Prix COAL s'adresse ainsi à tous les artistes qui, à travers le monde, témoignent, imaginent et expérimentent des solutions de transformation des territoires, des modes de vie, des organisations, et des modes de production. Ensemble, ils participent à construire un nouveau récit collectif, un nouvel imaginaire, patrimoine commun en développement, cadre positif, optimiste et nécessaire pour que chacun trouve les moyens et la motivation de mettre en oeuvre les changements nécessaires vers un monde plus durable et plus juste.

Créé en 2010 par l'association COAL, le Prix COAL est devenu un vecteur d'identification, de promotion et de diffusion de ces artistes auprès du grand public, des professionnels de la culture comme de l'écologie et des acteurs politiques. Chaque année, le Prix COAL met ainsi à l'honneur dix projets dans le domaine des arts plastiques et visuels en lien avec les enjeux environnementaux. Ils sont sélectionnés dans le cadre d'un appel à projets international. L'un d'entre eux se voit décerner le Prix COAL par un jury de personnalités de l'art et de l'écologie. Par-delà et en sus des sélections, toutes les candidatures considérées par COAL et le comité de sélection permettent de faire connaître des artistes et projets qui pourront être sollicités ou promus selon les autres opportunités et actions menées par l'association.

Plus d'infos sur projetcoal.orgprojetcoal.org...