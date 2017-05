Appel à candidature : Paysages Sonores (Haut-Jura)

Les sons, d’origine naturelle ou humaine, font partie intégrante de notre environnement quotidien. Ils signent une diversité de tableaux sonores au gré des saisons, des milieux naturels et des activités humaines. Pionnier en la matière, le Parc du Haut-Jura a mené de nombreuses actions pour valoriser l’aspect sonore de son territoire. A la croisée de l’acoustique, des paysages, des techniques de prises de son, de la sensibilisation à l’écoute, les « paysages sonores » sont une manière originale et sensible de comprendre et de découvrir les spécificités d’un environnement dans lequel nous vivons.

Le présent appel à projet compte parmi les actions de valorisation de cette dimension sonore du Haut-Jura. Par ce biais, le Parc souhaite valoriser les multiples apports de la prise en compte du son dans la compréhension et la valorisation du territoire. Les apports de l’exploration sonore d’un territoire peuvent concerner différents domaines tels que la connaissance, la création, les techniques de captation ou de diffusion... L’appel à projet se décline en plusieurs catégories dans l’objectif de valoriser la plasticité et la fécondité de la matière sonore. Le champs est ouvert !

Plus d'informations sur cet appel à candidature...