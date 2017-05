Appel à candidature : L’artothèque de Persan, édition 2017

L’artothèque de Persan (95) recherche des artistes plasticiens, peintres, graveurs, photographes candidats au prêt de leur travail pour enrichir son fonds.

Les Artothèques ont pour objet de faire découvrir l'Art contemporain à un public plus large que celui de ses circuits habituels de diffusion.

Le prêt d'œuvres, à des particuliers qui les installeront chez eux, à des collectivités, ou à des enseignants comme support de projets de classes, est un moyen original pour faire connaître votre travail, suivre son itinéraire, et ainsi révéler le lien qui unit le public à une œuvre d’art qu’il a choisie.

Ouverte en 2013, l’artothèque de Persan est un service de la médiathèque municipale, au nord du Val d’Oise, à quelques dizaines de kilomètres de Paris sur un territoire populaire où les habitants n’ont pas ou peu de contact avec l’art en général et l’art contemporain en particulier.

Grâce à l’implication de plus d’une quarantaine d’artistes, ce service fonctionne avec un fonds d'œuvres mis à disposition. L’artothèque n’est donc pas propriétaire des œuvres, les artistes les prêtent à la médiathèque pour une durée de trois ans. Les adhérents ont donc la possibilité d’acheter une toile lorsqu’ils désirent la conserver.

Si vous souhaitez participer cette aventure militante, il suffit d’envoyer une sélection de 10 photographies (300 dpi et plus SVP) des oeuvres que vous souhaitez proposer (indiquer la technique, le format (2D uniquement) et la valeur), vos coordonnées ainsi qu'un petit texte présentant votre parcours et votre démarche. Il n'y a ni frais d'étude de dossier, ni frais d'adhésion.

Pour plus de renseignements (règlement, conditions d’inscription des adhérents, conditions d’assurance des œuvres, etc.), nous sommes à votre disposition.

Pour en savoir plus :

http://www.ville-persan.fr/article/lartotheque

Envoyez le tout avant le 31 mai 2017 à :

Ou

Médiathèque-Artothèque de Persan

A l’attention de Sylvie Bodin-Déquard et Virginie Roy BP 10016

88 avenue Gaston Vermeire

95340 Persan