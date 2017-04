Appel à candidature : Résidence-mission CLEA, Flandre Lys

Il est donc recherché en vue de cette résidence-mission qui va se déployer sur le territoire de la communauté de communes Flandre Lys, un artiste professionnel dont la recherche et la

démarche sont délibérément traversées par des notions de territoire et de cadre de vie.

L’enjeu réside ici à faire redécouvrir le territoire, réinventer le quotidien des habitants et, ainsi, de les inviter à porter un regard neuf sur ce qui les entoure.

Cette thématique est directement liée aux changements provoqués par la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), qui a fait évoluer les périmètres de nombreuses intercommunalités.

L’artiste, étant français ou étranger, a déjà à son actif une production artistique conséquente et doit être en mesure de s’impliquer pleinement dans ce type particulier d’action que représente la

résidence-mission. Il est également en mesure de fédérer autour de sa présence et de son œuvre une large communauté scolaire, éducative, associative et culturelle. Il maîtrise l’usage oral de la langue française.

