Appel à candidature : Concours Art-Science, réalisation d’une œuvre originale « Sciences et Basket »

Dans le cadre du projet IMAGINEX, la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges et son département Culture Sciences et Société lance un concours Art-Science gratuit et ouvert à tous pour la réalisation d’une œuvre originale sur le thème « Sciences et Basket ».

Les candidats sont invités à soumettre pour le 31 Mai 2017 une note d’intention décrivant l’objet artistique (sculpture, peinture, photographie,...) qu’ils souhaitent réaliser, ainsi qu’une esquisse de leur projet.

Après une première sélection puis entretien avec le jury du concours, 3 lauréats seront récompensés par un accompagnement financier afin de réaliser leur œuvre. Celle-ci sera par la suite exposée lors d’événements auxquels la Fondation partenariale de l’Université de Limoges sera associée.

