Appel à candidature : Résidence de création en arts numériques

Avec leur programme de résidences croisées, la chambre blanche et Seconde Nature lancent un appel à projets pour la réalisation d’une oeuvre ou d’un dispositif d’art numérique, dans le cadre de Future DiverCities.

Cette résidence de production est offerte à deux artistes (un-e français-e/ un-e québécois-e) qui devront travailler conjointement sur une œuvre ou un dispositif à dominante sonore, incorporant le Big Data et la visualisation de données. Ils utiliseront les différents modes de transport en commun et les flux dans l’espace public comme source d’inspiration et espace de diffusion.

Comprenant une forte dimension participative, la résidence devra inclure des temps de co-création avec divers publics (étudiants, enseignants, chercheurs, habitants, sociétés de transports publics, entreprises etc). Ces groupes de travail et de réflexion seront composés avec l’aide de la chambre blanche, de Seconde Nature et des coproducteurs.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...