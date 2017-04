Appel à candidature : Résidence mission à un auteur-photographe et à un auteur

nimés par la volonté de réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture en se donnant un objectif ambitieux de généralisation d’une éducation artistique et culturelle, la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse et la DRAC PACA, en partenariat avec les communes du territoire, souhaitent proposer une résidence mission collective à un auteur-photographe et à un auteur.

La résidence, soumise à un appel à candidature, s’adresse à des artistes cherchant à développer une proposition artistique et culturelle participative en lien avec un territoire spécifique : le Pays de Grasse.

Les artistes travailleront ensemble afin d’éveiller les publics aux arts.

Dans ce vaste territoire administratif, aux paysages variés, leur dialogue artistique sera créateur de lien grâce à l’attention particulière qui sera porté aux patrimoines : matériel, immatériel, naturel et environnemental.

Plus d'infos sur cet appel à candidature...