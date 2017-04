Appel à candidature : IN SITU 1.3 -13e Rencontre de création Street Art, Land Art à Arles et en Camargue

Cultures Nomades Production est une association loi 1901 créée en 2004. Elle a pour objet de soutenir la création et la diversité culturelle par la mise en œuvre de projets artistiques au niveau local et international, avec le soutien et la collaboration d’institutions publiques et privées.

Le développement du lien social et la promotion culturelle sont ses principaux moteurs d’action. Ses actions artistiques et de proximité s’adressent en priorité à des publics en marge des propositions culturelles pour des raisons géographiques ou

Le projet « In Situ » a été créé par l’association en 2006 . Il constitue un véritable laboratoire dédié à la création plastique contemporaine, centré sur la recherche artistique expérimentale. Cette structure flexible, nomade, largement tournée vers la jeune création, se veut un repère attractif, face à un univers en constante évolution.

Mêlant Land Art et Street art, « In Situ » présente la particularité de créer des passerelles entre environnement naturel et espace urbain.

Lire la suite...