Appel à candidature : Résidence à Gare XP

Résidence artistique du 1 mai au 4 juin 2017 La Gare Expérimentale (18 bvd Sérurier, 75019 Paris) Fondée il y a onze ans, la Gare XP est un collectif pluridisciplinaire, à la fois espace d’expérimentation artistique, salle de spectacle, galerie d’exposition, café associatif et lieu de vie du quartier. Évoluant entre piraterie et diplomatie, elle a d’abord occupé des locaux vacants, avant de bénéficier depuis 2011 de conventions d’occupation de bâtiments propriétés de la Ville de Paris.

La Gare XP a pour premier objectif de répondre aux besoins d’espaces pour la création libre et accessible. Par création, nous entendons tout ce qui contribue, de façon libre et non-dogmatique à enrichir l’âme, à réaliser ses rêves, à voir la vie sous un angle original, à produire du sens et des référents collectifs qui puissent rayonner.

Notre action se veut pragmatique, évolutive, liée au contexte et à l’environnement. La Gare XP est une construction collective non finie qui s’accomplit chaque jour, un lieu convivial de rencontres et d’échanges où s’écrit une aventure humaine. Moteur culturel et social au sein du quartier, elle invite le public à partager ses expérimentations d’un mode de vie alternatif.

