Appel à candidature : Esthétique de la rage, la brigade des images

La brigade des images recherche pour sa sélection 2017 des films qui travaillent une esthétique de la rage.

La colère et la rage, c’est ce qui peut surgir dans les citées surpeuplées, les prisons, les écoles, les transports en commun ; là où tout est organisé pour que la vie des humbles soit une humiliation.

En France, l’esthétique de la rage fut portée par l’Abbé Pierre et Coluche, elle amena révolte, réparation, soutien aux plus démunis. Cette sélection sociologique est également esthétique : les jeunes de la classe aisée occupent les écoles d’art et des concours sont mêmes réservés aux diplômés des beaux-arts.

Cette sélection élitiste, voire raciste, se présente comme naturelle alors qu’elle n’est qu’un diktat culturel et esthétique dirigé par un groupe social. Innovez et envoyez vos courts enragés à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou sur DVD-R pour consultation (avec enveloppe retour) à : Brigades des Images, 54 Square Henri Sellier, 94220 Charenton le Pont – France.

10’ maximum. Avant le 7 mai 2017 impérativement.

Projection en salle de cinéma et exposition en centre d’art en Novembre 2017