Appel à candidature : L'art est dans les bois 2017

L’association « L'art est dans les bois »organise la quatrieme édition de l’événement : 6 plasticiens seront sélectionnés suite à cet appel à projet.

Cette édition bénéficie du soutien de la commune de Pleslin Trigavou, de la Communauté de Communes Rance-Fremur et du département des Côtes d'Armor.

Les objectifs de ce parcours :

Accueillir des artistes plasticiens souhaitant s’investir dans une pratique qui est celle du Land Art, à savoir intégrer des oeuvres à caractère monumental dans un cadre naturel unique : un terrain de jeu de dix hectares lové dans une forêt de près de deux cents hectares.

Offrir un lieu de résidence et de création aux Arts vivants et favoriser des échanges interdisciplinaires.

Permettre la rencontre du public avec les artistes et leurs oeuvres et éveiller la curiosité et le regard critique de chacun.

Des passerelles seront mises en place pour permettre aux enfants en âge scolaire de se familiariser avec les formes, les couleurs et les matières généreusement offertes par l’environnement naturel.

Générer des rencontres artistiques et poétiques pour développer le pouvoir de création et l’imaginaire tapi en chacun.

Favoriser le Vagabond Art avec cette idée qu’un visiteur, par une approche personnelle, peut laisser une trace sensible et esthétique de son passage fugace dans une entente fusionnelle avec le milieu et l’esprit de la forêt.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...