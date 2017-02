Appel à candidature : Résidences-mission d'artistes, Ville de Méricourt

Il est donc recherché, en vue de cette résidence-mission QU(ART)IER sur la commune de Méricourt, un(e) artiste français(e) ou étranger(e) dont la recherche et la production sont inscrites

dans le champ de la création artistique dans l'espace public et privé, sont traversées par la question du territoire (histoire, identité, patrimoine, évolution du paysage....). L'artiste devra privilégier le médium de l'écrit, de la photographie, voire de l’art urbain.

L'ambition, au travers de cette résidence-mission, est de contribuer à partager, croiser et faire évoluer les regards, les représentations et les connaissances des habitants sur leur territoire par une démarche artistique forte. L'artiste doit pouvoir, à travers son propos, questionner les habitants sur leur quotidien et la perception de leur territoire, et mener des actions ou gestes artistiques

permettant le partage avec le plus grand nombre.

L'artiste candidat(e) doit être en mesure de s'impliquer pleinement dans ce type particulier d'action que représente la résidence-mission. Il ou elle doit également être en mesure de fédérer autour de sa présence et d'une large sélection de sa production artistique le plus grand nombre des acteurs du territoire, qu'ils appartiennent au secteur éducatif, culturel, associatif, social ...

