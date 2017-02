Appel à candidature : 2 résidences-missions, Communauté de Communes des 7 Vallées

Il est recherché en vue de ces deux résidences-missions qui vont se déployer sur le territoire de la communauté de communes de 7 vallées, deux artistes professionnels relevant de tous les domaines d'expression dont la recherche et la démarche, délibéremment inscrite dans le champ de la création contemporaine, sont régulièrement ou ponctuellement traversées par un intérêt ou un désir d'interactivité avec la thématique suivante : "Nos ruralités : d'une vallée à l'autre".

Cette démarche, que l'on souhaite joyeuse, fédératrice de publics et d'énergie, est attendue comme propice au sensible, au décloisonnement, à l'expérimentation, et à la re-visitation singulière d'un terrirtoire humain comme géographique et de ses quotidiens.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...