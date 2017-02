Appel à candidature : Mulhouse Art Contemporain, O(FF)17

Mulhouse Art Contemporain (MAC) crée et organise la manifestation 0(FF)17 qui se tiendra à Mulhouse entre le 10 et le 13 juin 2017.

A l’instar des précédentes éditions, MAC propose un événement off en marge de mulhouse 017 et lance un appel à projets pour une œuvre performative dans le champ de l'art contemporain, déployée à Mulhouse sur plusieurs temps/ lieux au moment de la biennale de la jeune création contemporaine.

Le but de l’association MAC, créée en 1982, est de promouvoir l’art contemporain à Mulhouse et dans la région en développant divers événements et projets avec une volonté de transmission à tous les publics.Avec 0(FF)17, MAC a pour ambition de valoriser la création contemporaine, tout en la montrant dans des espaces publics, inattendus.

MAC accordera une attention toute particulière aux propositions qui prendront en compte le contexte mulhousien (histoire, territoire) ainsi que les ressources humaines locales.

Diffusion, communication, assistance technique et hébergement seront pris en charge par l’association.

MAC désignera un jury d’acteurs de la scène artistique et culturelle rhénane pour sélectionner le projet lauréat.

Un soutien de 2000 euros sera alloué à l’artiste afin de couvrir l’ensemble des frais de production, d’honoraires et de défraiements. Il/elle aura la possibilité d'envisager une période de préparation, sous la forme d'une résidence d'une semaine.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...