Appel à candidature : Mois de la photo 2017

Attention date limite : mercredi 15 février 2017

Le Mois de la Photo-OFF est ouvert aux galeries, aux lieux culturels, aux librairies, aux lieux insolites, en intérieur comme en extérieur, et tout autre espace capable d’exposer le travail d’un photographe au minimum.

Le nombre de photographes exposant dans un même lieu au même moment n’est pas limité.

Tous les lieux doivent être situés dans Paris intra-muros ou en proche banlieue près d'une station de métro ou RER.

Tous les lieux doivent être accessibles au public et doivent mettre en valeur l'exposition des photographies (i.e. lieu sain, propre, bien éclairé, etc.)

Sont exclus : les bars, les cafés, les appartements privés, restaurants et autres établissements liés aux métiers de bouche.

Les photographes ayant déjà participé au Mois de la Photo-OFF peuvent de nouveau candidater pour 2017. Cela étant, ils ne peuvent pas exposer dans le même lieu qu'en 2014.

La durée minimum d'une exposition est de 15 jours, et ce pendant le mois d'Avril 2017.