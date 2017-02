Appel à candidature : Parcours d'éducation artistique et culturelle, Ville de Nantes

Dans le cadre du Parcours d'éducation artistique et culturelle, la Ville de Nantes, en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale Loire Atlantique (DSDEN) et la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (DRAC), s'engage à favoriser la rencontre avec les œuvres, les artistes et les professionnels de la culture ainsi qu'une pratique artistique qualifiée et diversifiée pour tous les élèves nantais sur le temps scolaire.

Pourquoi un appel à projets

Le chantier de l’Éducation Artistique et Culturelle mené en 2015 par près de 60 acteurs éducatifs et culturels nantais a souligné la volonté commune de développer la pratique artistique à l'école, par une présence renforcée des artistes sur le temps scolaire, notamment sous forme de résidences.

L'appel à projet « Pratiques artistiques à l'école » a vocation à compléter l'offre existante déjà proposée par les établissements culturels municipaux et métropolitains et les structures conventionnées, en particulier dans les domaines des arts vivants et des arts numériques.

Les objectifs

Sensibiliser les enfants à l'art et à la culture, en privilégiant la rencontre avec les artistes et professionnels de la culture

Favoriser la diversité et l'équilibre des propositions dans l'ensemble des domaines artistiques (danse, théâtre, musique, arts visuels, arts numériques, etc.)

Encourager la pratique artistique des enfants à l'école

Contribuer à sensibiliser les enseignants aux pratiques artistiques en leur permettant une poursuite autonome des projets

Garantir l'équité entre les écoles dans l'accès aux propositions et veiller à la possibilité pour chaque enfant nantais de construire son parcours d’éducation artistique et culturelle

Mobiliser les ressources culturelles locales

Favoriser l'adéquation entre les propositions culturelles et les enjeux pédagogiques

