Appel à candidature : Résidence art contemporain ECHANGEUR22

L’ECHANGEUR22 est une association à but non-lucratif créée en 2015 qui vise à promouvoir la création contemporaine, dans le domaine des arts plastiques et visuels. Son programme met la priorité sur l’accueil d’artistes d’horizons et de cultures différents. Elle favorise les rencontres et les collaborations entre artistes jeunes ou confirmés, leur permettant de développer leurs activités dans les meilleures conditions. Elle encourage la mobilité et la circulation des artistes, des projets, des œuvres.

Depuis 2014, la résidence ECHANGEUR22 a eu l’occasion d’accueillir plus de 10 artistes venus d’Europe, du Brésil et du Japon (dont Manoela Medeiros et Romain Dumesnil, Pauline Chappet et Eri Tomonaga pendant l’été 2016) et d’organiser des projets d’exposition aussi bien en France qu’au Brésil.

ECHANGEUR22 lance aujourd’hui sa 3ème édition de résidence artistique. Cet appel s’adresse aux artistes tous médiums confondus, sans limite d’âge.

A raison de 4 résidents, L’ECHANGEUR22 accueillera simultanément 3 artistes minimum et un auteur(e) ou commissaire ou critique.

Un à deux candidats français seront retenus.

Un à deux candidats japonais seront retenus.

Un à deux candidats brésiliens seront retenus.

