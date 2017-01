Appel à candidature : Pépinière d’Artistes SHAKERS, Lieux d’Effervescence à Montluçon

L’association SHAKERS « LIEUX d’EFFERVESCENCE » résidence d’artistes plasticiens est implantée au cœur du quartier de Bien-Assis à MONTLUÇON. SHAKERS se veut être une plate-forme pour favoriser les échanges et l’accès à l’art contemporain en proposant différentes initiatives et projets culturels : expositions, rencontres avec des artistes professionnels et amateurs ainsi que des ateliers de pratiques artistiques à destination de différents publics.

La singularité de la résidence SHAKERS est sa localisation à l'intérieur même d'un quartier HLM.

Elle est assimilée à ce quartier depuis sa création et tente par le biais d’actions (ateliers d’arts visuels, rencontres-discussions avec les professionnels) d’encourager les enfants ainsi que les

adultes à fréquenter les lieux dédiés à l'art contemporain.

Le lieu de la résidence est situé à la limite de la ville dans le quartier de Bien Assis, à 20 minutes à pied du centre-ville et 10 mn en bus. De nombreuses enseignes alentours répondront aux besoins matériels des artistes (Auchan, Briconautes, Mr. Bricolage, Brico dépôt, Cultura...).

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...