Appel à candidature : Création d'une sculpture, Saint-Étienne-du-Rouvray

Suite aux événements tragiques survenus le 26 juillet 2016, la Ville de Saint-Étiennedu-Rouvray, qui dispose d’un fonds d’art contemporain de plus de 500 œuvres, dont une vingtaine de sculptures installées en plein air, dans les établissements scolaires, dans les parcs et jardins, ou sur les places, souhaite installer en mai/juin 2017, une sculpture, symbole des solidarités entre tous les Stéphanais et les peuples, pour vivre dans un monde en paix.

Cette sculpture sera installée en plein air à proximité immédiate de l’église SaintEtienne.

Suite aux différentes cérémonies et hommages, la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray a préparé la rentrée scolaire 2016, en se recentrant particulièrement sur son ambition éducative en direction des enfants et des jeunes, notamment en matière du bien vivre ensemble. Ainsi, a été remis un origami d’une grue sur papier coloré, symbole de paix universelle, en référence à la légende des 1 000 grues, aux 3300 enfants stéphanais et à leur famille, mais aussi plus largement à l’ensemble des personnels des écoles, des espaces éducatifs périscolaires « Animalins ».

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...