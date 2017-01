Appel à candidature : La quatrième image, Festival de Photographies

Participer à La Quatrième Image, c’est l’occasion unique d’exposer dans un festival international au cœur de Paris qui favorise les échanges interculturels autour de la photographie. Le public d’amateurs avertis, de galeristes et de professionnels de la presse et de la photographie pourra apprécier votre travail dans une ambiance conviviale, entre invités prestigieux et révélations artistiques.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour exposer pendant le festival, en déposant votre candidature pour un ou plusieurs des concours : les Prix Photo et/ou les Jeunes Talents. Vous trouverez ci-dessous en détail, les conditions spécifiques à chaque concours.

