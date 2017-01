Appel à candidature : CLEA en Sud Artois

Il est recherché, en vue de deux résidences-mission qui vont se déployer sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud-Artois, deux artistes professionnels relevant 1) des arts

plastiques et 2) de l’expression corporelle, et dont la recherche et la démarche, délibérément inscrites dans le champ de la création contemporaine, sont régulièrement ou ponctuellement

traversées par un intérêt pour ou un désir d’interactivité avec la population du territoire.

Chaque artiste candidat, étant français ou étranger, a déjà à son actif une production conséquente et doit être en mesure de s’impliquer pleinement dans ce type particulier d’action que représente la résidence-mission.

Chaque artiste est également en mesure de fédérer autour de sa présence et de son œuvre une large communauté scolaire, éducative, associative et culturelle. Il maîtrise l’usage oral de la langue française. Chaque artiste retenu est appelé à résider effectivement sur le territoire et à se rendre disponible, de manière exclusive, pour la mission. Il ou elle doit être autonome dans ses

déplacements et disposer d’un véhicule personnel et donc d’un permis de conduire en cours de validité.

