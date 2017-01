Appel à candidature : Art et Vin 2017

Artistes de toutes disciplines sont invités à participer à l’édition 2017, sur le thème « Trois couleurs... Plutôt rouge ! »

Peintre, sculpteur, photographe, céramiste, graffeur, performeur, ou artiste de scène -musique, danse, théâtre... Les inscriptions pour participer à la 19e édition d’Art&Vin des Vignerons indépendants sont ouvertes sur www.art-et-vin.net !

Chaque été depuis 1998, les Vignerons Indépendants de la Région Paca invitent des artistes ou collectifs d’artistes à venir installer leurs œuvres dans le caveau, le chai, ou au milieu des vignes ! Une autre façon de faire découvrir ses œuvres dans un lieu inattendu, d’augmenter sa notoriété et d’élargir son public !

Un thème, « Trois couleurs, Rouge »

Au programme de cette 19ème édition, pour la première fois étendue à toute la région PACA, artistes de tous univers et tous horizons, sont invités à s’exprimer autour du thème de la couleur, avec un clin d’œil au 7e art et à la trilogie de Kieslowski. L’an dernier, l’accent était mis sur le Rose, cette année ce sera le Rouge. A noter que ce thème n’est pas obligatoire et n’exclut aucun style ni aucune technique, et peut être décliné de mille manières, au sens littéral de la couleur, ou sa valeur symbolique, ou imaginaire etc...

Comment candidater ?

C’est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur le site www.art-et-vin.net, dans la rubrique « Contact », et de remplir le dossier d’inscription. Ce dernier est ensuite soumis à une commission, qui veille à la qualité et à la cohérence de la manifestation. Les vignerons participant à Art & Vin pourront ensuite, à partir de janvier et jusqu’en mars, consulter le fichier des candidats reçus sur le site et les contacter en direct.

Attention, clôture des inscriptions : le 15 mars 2017.