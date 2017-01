Appel à candidature : Land’Art dans le cadre paysager du festival“LES HETEROCLITES ” # 20

L'appel à projet « Land’Art Hétéroclites » se rapporte spécifiquement à l'intervention sur un espace paysager de la ville de Saint-Lô. Il vise à une intervention artistique qui dialogue avec le lieu.

Le vernissage de l'installation se fera lors de la semaine du festival Les Hétéroclites. (20ème édition du 10 au 13 mai 2017, avec en moyenne 6500 spectateurs).

L’artiste dont l’œuvre sera sélectionnée, devra concevoir une œuvre en s’inspirant du lieu et de son environnement proche.

Les matériaux utilisés seront en cohérence avec le site et pourquoi pas issus du vallon.

A travers cette installation, il s’agit aussi de renforcer le lien qui unit l’art, la nature et la population du territoire. Ainsi l’installation artistique favorisera une mise en scène de la nature environnante et proposera une ouverture des pratiques culturelles sur la population.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...