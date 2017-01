Appel à candidature : Public Pool #3

Appel ouvert aux commissaires d’exposition, artistes, critiques d’art, chercheurs, historiens de l’art, architectes, designers, scénographes, philosophes, danseurs...

Le Frac Nord-Pas de Calais accueille le samedi 25 mars la première présentation de PUBLIC POOL en région. PUBLIC POOL #3 est un forum de discussions sur l’actualité esthétique dans son rapport avec les enjeux traversés actuellement par la société.

Créé par l’association C-E-A et porté par trois commissaires d’exposition, Jean-Christophe Arcos, Marianne Derrien et Leïla Simon, cet événement, tel un laboratoire de recherches, offre la possibilité, à tous les artistes et intervenants installés en France, Belgique ou Grande-Bretagne, de présenter des formes inédites, réfléchies ou à expérimenter.

L’idée est d’initier, interroger et accompagner les pratiques artistiques et critiques sous toutes leurs formes. Chaque participant est invité à s’inspirer d’une des entrées proposées afin de présenter une intervention spécifique relevant tant de la prise de position et de la prise de parole que d’une proposition visuelle ou performée.

PUBLIC POOL #3 prend place dans le cadre de l’exposition « Les objets domestiquent » qui se tient au Frac Nord-Pas de Calais du 28 janvier au 27 août 2017.

Plus d'infos...