Appel à candidature : Sentiers des Arts 2017

Pour la cinquième édition des Sentiers des Arts, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique associée à la Communauté de Communes de la Haute-Saintonge et la Communauté de Communes de l’Estuaire, organise des itinéraires de type land Art et art environnemental qui valorisent deux estuaires, celui de La Seudre, le plus petit d’Europe et celui de la Gironde, le plus grand d’Europe, en imaginant des escales artistiques dans 6 communes : L’Eguille-sur-Seudre, Mornac-sur-Seudre, Chaillevette sur les rives de l’Estuaire de la Seudre, et Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Sorlin-deConac et Braud-et-Saint-Louis sur les rives de la Gironde.

L’édition 2017 des Sentiers des Arts - Regards hors saison met l’accent sur deux univers paysagers et patrimoniaux différents, ainsi entre terres mouvantes et eaux changeantes, les estuaires de la Seudre et de la Gironde séduisent par leur authenticité et offrent une diversité de sites et d’activités traditionnelles à partir desquelles leur identité s’est forgée. C’est dans cet environnement riche que les Sentiers des Arts, à travers la présentation d’œuvres éphémères imaginées le long de deux parcours, vont continuer de puiser leur originalité.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...