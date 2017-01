Appel à candidature : Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main 2017

La Fondation Bettencourt Schueller, reconnue d’utilité publique, a pour but «de participer au maintien et au développement de l’action culturelle, économique et humanitaire de la France ».

La Fondation s’attache à faire rayonner les métiers d’art français, à travers le Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main qu’elle a créé en 1999.

Ce prix permet aux professionnels des métiers d’art de révéler leurs talents et de les exprimer de façon autonome à travers trois récompenses :

- TALENTS D’EXCEPTION récompense un artisan d’art pour la réalisation d’une œuvre résultant d’une parfaite maîtrise des techniques et savoir-faire d’un métier d’art. Celle-ci doit notamment révéler un caractère innovant et contribuer à l’évolution de ce savoir-faire.

- DIALOGUES encourage le croisement entre le savoir-faire de l’artisan d’art et l’imaginaire d’un autre créateur (designer, artiste plasticien, architecte, décorateur, ensemblier...) et récompense une œuvre illustrant un savoir-faire d’exception et la richesse de cette collaboration.

- PARCOURS met en lumière une personnalité exemplaire pour son engagement, ses réalisations, sa contribution au secteur des métiers d’art français, son exemplarité, sa capacité à entrainer les autres, son ambition et ses projets d’avenir.

Les lauréats de chacune des récompenses pourront bénéficier d’un accompagnement portant sur un projet de développement afin de leur permettre de gagner en autonomie, déployer leur talent et pérenniser leur activité.

Dans ce cadre, le Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main – Dialogues (le « Prix ») offre aux lauréats :

- une dotation (50 000 euros), répartie égalitairement entre les deux lauréats

et

- la possibilité d’un accompagnement (jusqu’à 100 000 euros), pour chacun des deux lauréats, pour la réalisation d’un projet de développement.

