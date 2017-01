Appel à candidature : Fabriques Culturelles, Territoire(s) d'hospitalité(s)

On dit de nos territoires des Hauts de France qu’ils sont particulièrement hospitaliers, que ses habitants sont chaleureux. Mais que cela signifie-t-il aujourd’hui ? Accueillir l’autre interroge notre vivre ensemble. Comment recevoir celles et ceux qui viennent à notre rencontre ? Faire de la place, littéralement, à l’inconnu et à la nouveauté qu’il apporte.

Comment aller aujourd’hui à la rencontre de l’inattendu, à la découverte de l’autre, de son vécu, de sa richesse, de son point de vue ? Qu’il soit étranger, voisin, nomade. Quels sont les espaces intimes ou collectifs, réels ou imaginaires, éphémères ou durables, qui dessinent la carte de notre territoire d’hospitalité ? Comment le faire découvrir, redécouvrir et le réinventer dans nos villes, nos rues, nos salles de spectacle et d’exposition ?

Estimant que l’art est plus que jamais nécessaire pour nous aider à (re)penser le monde, faire un pas de côté et ébranler nos certitudes, nous invitons les artistes de tous horizons à s’emparer de ces questions essentielles.

La Métropole Européenne de Lille et le réseau des Fabriques Culturelles, idéalement situés sur une zone transfrontalière traversée de flux migratoires et d’échanges avec d’autres territoires, sera notre terrain de jeu(x), de rencontre(s) et d’expérience(s) artistiques.

Vous serez nos hôtes, et nous serons les vôtres. Nous vous attendons.

