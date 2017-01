Appel à candidature : Résidence d'artistes plasticiens à Dompierre-sur-Besbre (03)

La Résidence, installée dans un ancien quartier industriel, existe depuis août 2001. Elle se présente aujourd’hui comme un centre d’activités et de soutien à la création contemporaine à destination d’un public le plus large possible, qui s’organise autour d’un lieu d’expositions temporaires et d’accueil d’artistes plasticiens professionnels diplômés.

Un espace, un lieu et un temps offerts :

- aux artistes pour les aider à développer leur projet et à l’inscrire sur un territoire, à communiquer sur leur travail et l’enrichir au contact d’un public

- à une population pour qu’elle prenne connaissance de la création actuelle, pour qu’elle échange ses émotions.

La commune de Dompierre-sur-Besbre, petite ville rurale de 3200 habitants, 2ème inter centre d’un territoire communautaire de 25 500 habitants, est initiatrice du projet de La Résidence et propriétaire des murs. Elle assure la gestion et le fonctionnement du site avec l’aide des partenaires. Elle affecte un agent pour la coordination et le développement des actions de La Résidence.

Une association, « As’Art en bout de ville », dont le but est de promouvoir les arts actuels, encourage et accompagne les activités développées à La Résidence et s’implique tout particulièrement dans les manifestations de convivialité.

