Appel à candidature : XXXIe Salon René Clement-Bayer

Le XXXIe Salon René Clement-Bayer aura lieu du samedi 11 mars au dimanche 19 mars 2017 à la Grange aux Dîmes de Samoreau (77).

Créé en 1982 par le peintre René Clement-Bayer (1930 – 1999), ce salon d’arts plastiques tend à rassembler artistes connus et méconnus, jeunes et confirmés, « locaux » et internationaux.

En 2016, le Salon René Clement-Bayer, a su une fois de plus séduire les amateurs d’art, tout comme les artistes, dans le cadre exceptionnel de la Grange aux dîmes, bâtiment classé du XIIIe siècle, à 10 minutes de Fontainebleau.

Que vous soyez peintre, sculpteur, céramiste, photographe, graffeur, musicien, doudingue, n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature (parcours, démarche, 4 visuels minimum de bonne qualité) par mail à

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

ou par voie postale AVANT LE 31 janvier 2017 à :

Salon René Clement-Bayer

A l’attention de Dominique L’Hostis, Service Culturel

Mairie de Samoreau

24 rue du Haut Samoreau

77210 Samoreau

Tous les dossiers seront étudiés avec soin ; la liste des participants sera dévoilée débutfévrier. Frais d’accrochage : 30 € ; le Salon retient 10% de commission sur le prix des œuvres vendues lors de l’événement.

Vous pouvez visiter http://salonreneclementbayer.tumblr.com/