Appel à candidature : Résidence temporaire artistique, Villa Belleville

La villa Belleville est un établissement culturel de la ville de Paris dédié aux arts visuels et inscrit dans la vie de quartier.

Espace ressource pour la création, la villa Belleville propose un programme de résidence d’artistes de 3 à 6 mois, ainsi que des ateliers partagés ouverts à tous. De nombreux projets d’actions culturelles et sociales à destination des jeunes et des habitants sont organisés à la villa Belleville et hors les murs.

