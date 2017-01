Appel à candidature : Contrat Local d’Education Artistique Artistes textiles

Il est donc recherché, en vue de cette résidence-mission qui se déploie sur le territoire des villes de Roubaix et Tourcoing, un artiste textile.

Ayant déjà à son actif une expérience non négligeable d’actions de sensibilisation et découverte de son travail, l’artiste doit être en mesure de fédérer autour de sa présence et de ses œuvres une grande diversité de publics. La résidence-mission doit en effet s’adresser aux jeunes publics de 3 à 25 ans ainsi qu’aux acteurs qui les encadrent, correspondant ainsi à différentes communautés (scolaire, éducative, associative et culturelle) et proposer différentes formes de sensibilisation à la création contemporaine et à sa démarche artistique allant de l’organisation d’échanges formels à la mise en œuvre de légères formes démonstratives de sa discipline.

Les artistes candidats, français ou étranger doivent être en mesure de s’impliquer pleinement dans ce type particulier d’action que représente la résidence-mission : l’artiste retenu est en effet appelé à résider effectivement sur le territoire et à se rendre disponible, de manière exclusive, pour la mission.

Les artistes candidats doivent déjà par ailleurs avoir à leur actif une production conséquente disponible durant la résidence-mission en vue d’être largement diffusée sur le territoire.

Ils maîtrisent l’usage oral de la langue française. Ils doivent être autonome dans leurs déplacements et, dans l’idéal, disposer d’un véhicule personnel et donc d’un permis de conduire en cours de validité.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...