Appel à candidature : Résidences et expositions de l'Association Voyons Voir

Depuis 2007, voyons voir | art contemporain et territoire accompagne des pratiques artistiques actuelles dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par le développement de résidences

d’artistes, la production d’œuvres visuelles et d’actions de médiation en milieu rural ainsi que dans les espaces géographiques et sociaux non dédiés à l’art.

L’association propose de nouvelles approches des sites, des paysages, du patrimoine et des situations. Elle ancre ainsi la création dans son rapport au lieu, à l’espace, au bâti, à la population, au vivant.

La présence d’artistes sur place permet de sensibiliser de nouveaux publics à la création contemporaine et d’interagir avec le lieu en le valorisant.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...