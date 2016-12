Appel à candidature : Le jardin du tourisme durable pour le développement, Geotopia

Pour l’année 2017, GEOTOPIA la maison de la nature de la Communauté Artois-Lys, réitère l’appel à projets annuel auprès de concepteurs professionnels (architecte paysagiste, designer d’espaces/du végétal, artiste plasticien) pour imaginer, créer et réaliser un projet de jardin innovant et original illustrant la thématique « du tourisme durable pour le développement » et en particulier la préservation des ressources naturelles et la réduction des impacts des activités touristiques sur l’environnement (biodiversité, émissions de CO2 ...).

Ce nouveau jardin thématique a pour vocation de susciter la curiosité des visiteurs du site de GEOTOPIA (près de 10 000 visiteurs/an), de rendre visible les enjeux liés à cette thématique afin d’inciter le public acteur du tourisme à prendre davantage conscience des problèmes de durabilité et d’encourager parmi eux des pratiques adaptées.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...