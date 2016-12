Appel à candidature : Recrutement des membres à l’Académie de France à Madrid pour l’année 2017-2018

Tous les candidats voudront bien lire attentivement cette notice d’information, relative au dépôt de la candidature, au processus de sélection et aux conditions de séjour des candidats recrutés. Les candidats à l’AFM peuvent postuler au titre des disciplines artistiques suivantes : arts plastiques, architecture, composition musicale, cinéma, art vidéo, photographie.

LES CONDITIONS

a) L’âge : Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans. Il n’existe pas de limite d’âge.

b) La nationalité : Il n'existe pas de critère de nationalité. Il est précisé aux candidats non citoyens de l'Union européenne ou non ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur

l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse que nul ne peut avoir la qualité de membre, et être rémunéré comme tel, s'il ne satisfait pas aux conditions de

délivrance des titres de séjour et de travail sur le territoire français fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu du fait que les postes de

membre couvrent une période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, les membres recrutés devront présenter, avant le 31 juillet 2017, un titre de séjour couvrant la durée du recrutement éventuel. Dans le cas contraire, le candidat retenu se verrait dans l’obligation de renoncer à son poste.

c) Critère de langue : Les candidats doivent avoir une bonne maîtrise de la langue française, le dossier devant être rédigé obligatoirement en français et l'entretien se déroulant également dans cette langue.

d) Le profil du candidat : La sélection s’adresse à des artistes, jeunes diplômés et/ou confirmés, qui souhaitent développer un travail de création artistique en péninsule

Ibérique. Ils doivent avoir fait des études supérieures artistiques sanctionnées par un diplôme ou s’être distingués par des travaux soumis à l’appréciation de la commission

d’admission artistique, laquelle procède à l’examen d’un choix de leurs œuvres.

e) Le projet : Un projet précis, en langue française, ne dépassant pas 2.500 caractères devra faire ressortir les motivations du séjour, les thèmes de recherche, ainsi que la nature des

travaux que le candidat souhaite réaliser durant son séjour. Il sera déposé en ligne, sur un portail prévu à cet effet. Les candidats devront également développer leurs attentes (600

caractères) et expliquer comment la résidence s’intègre dans leur parcours professionnel (600 caractères).

f) Les candidatures collectives : Ces dernières ne seront pas étudiées. Un seul poste de membre sera attribué par projet.

g) Autres bourses : les bénéficiaires d’une autre bourse de la Casa de Velázquez (« aides spécifiques » ou « bourses en collaboration ») entre le 1er janvier 2017 et la fin de la sélection

des membres (1er mai 2017) ne pourront pas être candidats à un poste de membre.

