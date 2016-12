Appel à candidature : La collection d'Ana D, appel à films 2017

Grâce à la présence des artistes dont les films ont été choisis depuis 2012, les nouvelles vidéos sélectionnées viendront enrichir le contenu, ouvrir et complexifier les liens possibles entre art, architecture(s) et images en mouvement.

Ana D. est une collection spécifique : un rassemblement d’objets artistiques, ceux des artistes contemporains qui utilisent la vidéo comme médium de création et invitent à questionner l’architecture. Elle ne se veut ni dogmatique, ni disciplinaire, mais bien au contraire ouverte et élargie à toutes les dimensions de ce que l’art découvre et/ou recouvre de l’architecture.

Sujet ou moyen privilégié, la dimension architecturale impacte la forme visuelle et/ou sonore, la possible narration, le regard et les émotions : dans sa relation au corps, à l’espace, à l’habitat, à la mémoire, à la géographie, à l’espace mental. Objet d’expérimentation et de poétique, l’œuvre permet d’envisager cette question de l’architecture sous des angles ouverts, inattendus, esthétiques, prospectifs, critiques.

Cette collection repose sur l'envie qu’ont les artistes de donner à leur travail une dimension exploratoire, le placer en rapport avec d’autres propositions autour d’un même champ d’intérêt.

Tous les films sont et restent propriété de l’artiste qui met à disposition son travail pour un temps déterminé de deux années. Un contrat précise les différentes modalités entre l’artiste, La collection d’Ana D. et le possible diffuseur. Un avenant est envoyé à chaque fin du contrat afin de pouvoir le renouveler et ce, dans les mêmes conditions.

Pour la sixième édition, le comité de sélection se réunira courant mars 2017 pour choisir les films. Tous les artistes seront prévenus par voie de mail.

II

ATTENTION !

Les dossiers envoyés par voie électronique ne sont pas acceptés.

>>> Modalités et règlement pour les envois :

- Vous avez jusqu’au 28 février 2017 pour nous envoyer vos films

- un DVD vidéo avec votre/vos film(s)

- Votre nom, le titre, l’année et la durée de la vidéo doivent être inscrits sur le boîtier et sur le DVD

- Les films devront être envoyés en langue française ou en version sous-titrée français (dans la mesure où ce travail de traduction vous demande trop d’engagement, vous pouvez attendre pour savoir si votre film a été sélectionné)

- Aucune durée n’est imposée

- Plusieurs vidéos peuvent être proposées, dans la limite de quatre par artiste

>>> Votre proposition doit inclure :

- vos coordonnées : adresse postale, n° de téléphone et mail

- une enveloppe retour pré affranchie et pré adressée pour l’envoi éventuel de votre dossier

- un CV, un descriptif de la démarche artistique (env. 500 mots)

- un texte de présentation de la vidéo (env. 500 mots)

- autres documents que vous jugerez nécessaires.

>>> Faites parvenir votre dossier complet à :

La collection d’Ana D.

16 avenue du Général Ruby

36000 Châteauroux

France

Pour toutes questions, vous pouvez contacter : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.