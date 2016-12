Appel à candidature : Résidence-Mission Art et Gastronomie

Il est donc recherché en vue de cette residence-mission qui va se déployer sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Mormal un artiste tous domaines d’expression s’intéressant aux relations pouvant exister entre art et gastronomie, avec pour fil rouge : le goût du partage, l’esprit de convivialité.

Cette dermarche, que l’on souhaite joyeuse, fédératrice de publics et d’énergies, est attendue comme propice au sensible, au décloisonnement, a l’expérimentation, et a la revisitation singulière d’un territoire humain comme géographique et de des quotidiens.

Ces partenaires sont en mesure de lancer cette offre sachant qu’ils peuvent l’appuyer sur la force et l’énergie collectives des très nombreux acteurs locaux.

Il est ici fait allusion aux professionnels de l’enseignement, de l’éducation populaire, de la culture, de l’action sociale, de la santé, de la justice, du temps libre, etc, mais aussi aux acteurs non forcément professionnels du monde associatif, toutes ces personnes étant de potentiels démultiplicateurs des présences artistiques, leur permettant de rayonner un maximum.

Cette résidence-mission prend place dans le cadre du contrat local d’éducation artistique (C.L.E.A.) qui rassemble, de manière pluriannuelle, les différents pouvoirs publics pré-citers.

Les partenaires ont, par ailleurs, souhaiter décliner ce contrat local d’éducation artistique et culturelle « tout au long de la vie » et ainsi, s’adresser au-dela des jeunes en âge scolaire, a l’ensemble de la population du territoire.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...