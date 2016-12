Appel à candidature : 4ème édition de « A pied d’œuvre », Grenoble

Le CROUS Grenoble Alpes et la COMUE Université Grenoble Alpes vous invitent à participer à la 4ème édition de « A pied d’œuvre », A pied d’oeuvre, c’est une exposition en plein air d’oeuvres d’art disséminées sur les différents espaces extérieurs du campus universitaire.

Cette année, nous vous proposons d’explorer le thème Frontière(s) Une frontrière est une ligne imaginaire séparant ou joignant deux espaces. Elle peut être vue comme un point de transition, de passage entre deux mondes, à travers lequel s’échangent des univers, des cultures, des points de vue...

Les artistes sont invités à proposer leur vision et leur intreprétation de ce thème. Toutes les techniques et toutes les propositions seront étudiées. Une aide technique et financière sera apportée aux participants suivant les projets.

Vous avez une idée ? Envie de vous exprimer ? Lancez vous et envoyez nous votre proposition.

Plus d'infos...