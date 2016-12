Appel à candidature : Exposition d'art vert, In Cité

In Cité, association pour le développement de la réception de l’écologie à Paris, lance un appel à projet pour participer à une exposition d’« art vert » en avril 2017. L’objectif : sensibiliser les publics à la question du développement durable en milieu urbain.

Autour de 4 éléments – l’air et le son, les espaces verts, l’eau, et l’énergie – l’exposition présentera des projets urbanistiques et architecturaux durables, mêlant tradition et modernité, plans et maquettes à l’appui. De nouveaux symboles d’art écologique émergeront des projets traitant diverses thématiques : citoyenneté, écologie, ville verte...

L’appel à projet est ouvert à tous : artiste, étudiant ou encore passionné, utilisant les supports et médias de leur choix.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...