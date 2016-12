Appel à candidature : Appel à projet curatorial La Box 2017-2018

Une partie du programme d’expositions de la galerie La Box - janvier - mai 2018 - est confiée à un(une) curateur(trice) indépendant(e), un(e) critique, ou un collectif.

Le projet doit répondre aux préoccupations de l’Ensa. Il n’y a pas de format d’exposition prédéfini. Le rythme reste à l’initiative du(de la) curateur(trice) invité(e) : il est possible d’imaginer plusieurs expositions ou une seule évolutive.

Le commissariat peut également s’il le souhaite engager des échanges avec différents partenaires locaux, régionaux ou à plus grande échelle.

Le curateur peut se voir proposer la mise en place d’un séminaire à destination des étudiants de l’Ensa à partir du 1er semestre 2017-2018. En lien avec un module d’enseignement déjà existant, il vise à intégrer les étudiants à la conception et la réalisation du programme d’expositions de la galerie La Box et aborde une réflexion plus générale sur les enjeux des pratiques curatoriales.

LES CRITeRES DE SÉLECTION

Le projet curatorial est choisi par un comité de sélection composé de Florence Chevallier, Florentine Lamarche-Ovize et Ingrid Luche - enseignantes à l’Ensa, Antoine Réguillon - directeur de l’Ensa, Véronique Fréjabue et Chloé Nicolas - galerie La Box.

Le projet doit répondre aux attentes énoncées dans l’objet, il doit être rédigé de manière claire et s’incrire dans une pratique curatoriale reconnue. Le jury sera attentif à la qualité expérimentale du projet et à ses liens avec les scènes artistiques émergentes.

Télécharger l'intégralité de l'appel à candidature...