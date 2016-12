Appel à candidature : ART in the Jungle / Phase 2

Nous ,les artistes du collectif Art in the Jungle, avons envie de continuer l’aventure commencée dans la Jungle de Calais en décembre 2015.

Après la destruction du camp de Calais, il s’agit d’intervenir différemment, dans les lieux d'accueil et d'hébergement répartis dans toute la France.

Lancement de l’opération : le 18 décembre prochain (journée internationale des migrants, organisée par l'ONU) à Paris et au camp de la Linière à Grande-Synthe (en partenariat avec le collectif Végétonomes)

L'idée est de créer/planter des arbres "artistiques", ces arbres auront fonction d'arbre de la fraternité, arbre à palabres, (cf: odaa tree des Oromos*)

Pour cette journée du 18 décembre, seront mobilisés artistes plasticiens et artistes de l’art vivant. Artistes autonomes et tout terrain.

Ce sera le point de départ pour donner envie à d’autres plasticiens de se joindre au projet et de frapper aux portes des Cadas et Cao* pour y planter une forêt d’ARTbres,en collaboration avec les habitants des centres et ceux qui y travaillent.

* https://belayadugna.wordpress.com/2014/09/15/the-secret-behind-the-symbolic-representation-of-odaa-tree-for-the-oromo-society/

* http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centre-accueil-demandeurs-asile--c-a-d-a---443.html

Pour vous joindre à nous : envoyez vos croquis,dessins,photos avant le 31 janvier 2017 par mail

Cet appel a pour objectif la sélection de mille artistes ou collectifs, sans restriction d’âge, avec pour but la création de mille ARTbres.

APPEL A PROJET

Le projet est ouvert aux artistes plasticiens, architectes, designers, paysagistes, photographes, etc., pouvant justifier d'une expérience artistique solide, nationale ou internationale mais aussi aux jeunes talents. Les candidats peuvent répondre individuellement ou collectivement à l'appel à candidature.

Mille projets seront sélectionnés par un comité regroupant des artistes du collectif ART in the Jungle

LES DATES CLEFS:

Début décembre 2016 : rencontre avec notre parrain, Maxime le Forestier

Entre le 15 décembre 2016 et le 31 janvier 2017 :Dépôt des dossiers sous forme de dessins ou fiche technique avec toutes vos coordonnées (mail,telephone, facebook) et un lien vers votre site , en précisant :”comme un ARTbre” à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Votre projet retenu, vous recevrez par mail quelques conseils pratiques pour intervenir sereinement dans le Cada ou Cao le plus proche de chez vous. Budget : hélas , nous n’en avons pas, il faudra privilégier les matériaux de récupération et le système D.

Liens :

-Chanson COMME UN ARBRE : https://youtu.be/tf8vNJT7HvE



-page facebook : https://www.facebook.com/ARTintheJungle/



-Lien vers la video des journées de décembre 2015 à Calais: https://youtu.be/7OwIWpoOvaM